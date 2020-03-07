В Одессе "копы" похитили женщину и вымогали 10 тысяч долларов, пугая тюрьмой

Полиция (Иллюстративное фото: flickr.com/national.police)

Полицейских отстранили на период расследования

В Одессе похитили женщину и требовали от нее деньги за освобождение. Трое неизвестных схватили жертву прямо на улице, запихнули в автомобиль и в течение часа возили по улицам города, вымогая заплатить за свою свободу.

Не добившись желаемого, 30-летнюю женщину злоумышленники выбросили из машины и уехали.

Как рассказали 7 марта в отделе коммуникации полиции области, к преступлению могут быть причастны правоохранители одного из территориальных отделов полиции Одессы.

Было начато расследование. Событие квалифицировано по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

"Для проверки указанных сведений назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Также о происшествии уведомили Управление внутренней безопасности в Одесской области и ГБР.

По словам источника в прокуратуре Одесской области, преступление произошло 5 марта поздно вечером. Об этом передает местное издание "Думская".

Сообщается, что злоумышленниками являются капитан полиции Константин П., старший лейтенант Алексей Г. и лейтенант Олег М., которые рядом с местом их работы на улице Филатова, 70/1 похитили 30-летнюю одесситку Кристину П., затолкали ее в Toyota Camry (принадлежит одному из похитителей), заклеили рот скотчем и сковали руки наручниками.

"Они рассказали одесситке, что она якобы торгует наркотиками и поэтому должна заплатить им 10 000 долларов, чтобы не сесть в тюрьму. Кристина, однако, оказалась крепким орешком и наотрез отказалась даже обсуждать с оборотнями в погонах эту тему. Ничего не добившись от похищенной, через час "общения" копы выбросили ее из машины и уехали", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, недавно во Львове молодые люди решили пошутить и неординарно поздравить друга с днем рождения - они похитили парня на улице и возили его в багажнике автомобиля, требуя выкуп. "Жертва" смогла вызвать полицию, которые и задержали компанию - когда все выяснилось, именинника оштрафовали "за ложный вызов".