В Одессе на концерте Басты произошла драка между девушками: в ход шли даже бокалы (видео)

Баста выступил в Одессе 27 июня в клубе "Ибица". Несмотря на угрозы активистов сорвать концерт, выступление российского рэпера прошло успешно. Правда произошла драка между двумя поклонницами артиста.

Конфликт произошел из-за того, что одна недовольная девушка попросила присесть двух девушек, которые стояли у VIP-столика и перекрыли вид на сцену.

Поклонницы Басты отказались садиться или отойти в другое место, на что девушка облила их водой. Облитая дама также плеснула бокал в ответ. Кроме того, она бросила бокал и нанесла несколько ударов девушке внизу.

После чего к девушке внизу подошел охранник и что-то ей сказал, видимо, спросил, что происходит. Сам же Баста не обратил внимание на этот инцидент и продолжал петь свои песни.