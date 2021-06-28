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В Одессе на концерте Басты произошла драка между девушками: в ход шли даже бокалы (видео)

Автор: Роман Мирончук

Баста выступил в Одессе 27 июня в клубе "Ибица". Несмотря на угрозы активистов сорвать концерт, выступление российского рэпера прошло успешно. Правда произошла драка между двумя поклонницами артиста.

Видео драки девушек опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

Конфликт произошел из-за того, что одна недовольная девушка попросила присесть двух девушек, которые стояли у VIP-столика и перекрыли вид на сцену.

Поклонницы Басты отказались садиться или отойти в другое место, на что девушка облила их водой. Облитая дама также плеснула бокал в ответ. Кроме того, она бросила бокал и нанесла несколько ударов девушке внизу.

После чего к девушке внизу подошел охранник и что-то ей сказал, видимо, спросил, что происходит. Сам же Баста не обратил внимание на этот инцидент и продолжал петь свои песни.

Напомним, до выступления в Одессе Баста дал концерт в Киеве. В столице активисты хотели сорвать его выступление и пришли под клуб Stereo Plaza с плакатами, на которых было написано "Баста поддерживает оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста - путинская шестерка" и т.д.

Кроме того, кто-то даже бросил дымовую шашку. Но в итоге концерт состоялся и внутри клуба было все спокойно.

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ОдессаБаста