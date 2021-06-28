В Одесі на концерті Басти сталася бійка між дівчатами: в хід йшли навіть келихи (відео)

Конфлікт стався через те, що одна незадоволена дівчина попросила присісти двох дівчат, які стояли у VIP-столика і перекрили вид на сцену.

Шанувальниці Басти відмовилися сідати або відійти в інше місце, на що дівчина облила їх водою. Облита дама також плеснула келих у відповідь. Крім того, вона кинула келих і завдала кілька ударів дівчині внизу.

Після чого до дівчини внизу підійшов охоронець і щось їй сказав, мабуть, запитав, що відбувається. Сам же Баста не звертав увагу на цей інцидент і продовжував співати свої пісні.