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В Одеський зоопарк прийшла весна. Дивіться на перші квіти цього року (фото)

В Одесі з'явилися перші весняні квіти (фото: facebook.com/odesazoo)
Автор: Поліна Іваненко

В Одеському зоопарку вже зустрічають весну. На території почали з'являтися перші квіти, які вже тішать око та почали прикрашати усе навколо яскравими фарбами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці Одеського зоопарку у Facebook.

Перші квіти в Одесі

Так, на фото ви можете побачити морозник, крокуси та білоцвіт, який занесено до Червоної книги України. Перші квітки з'явилися за декілька днів до початку весни - в останні дні лютого.

Перші квіти (фото: facebook.com/odesazoo)

Погода в Одесі вже не дуже зимова, снігу немає. А тому квіткам набагато легше "пробитися" на поверхню та почати викидати нове листя під променями сонця.

Квіти в Одесі (фото: facebook.com/odesazoo)

А на інших кадрах можна побачити ще одну квітку з Червоної книги України. Білі проліски вже прикрашають клумби зоопарку. Подивитися на них може кожен охочий. Головне - насолоджуватися красою лише очима, а не зривати.

Перші весняні квіти (фото: facebook.com/odesazoo)

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