ua en ru
Сб, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посівний календар на березень: найкращі та найгірші дні

Субота 17 лютого 2024 16:13
UA EN RU
Посівний календар на березень: найкращі та найгірші дні Коли садити розсаду у березні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У березні починається активний сезон для дачників та городників. Багато хто починає сіяти та вирощувати розсаду, а також починати роботи в теплицях й на відкритому ґрунті, та орієнтується на посівний календар. Адже з ним можна обрати найкращі та найгірші дні для робіт з рослинами.

Які дні у березні будуть несприятливими, а які - найкращими, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Gosta", "Agro-landing".

Посівний календар - це практичний інструмент для садівників та городників, який допомагає їм планувати роботи з урахуванням фаз Місяця. Вважається, що фази Місяця впливають на ріст і розвиток рослин, тому календар дає рекомендації щодо сприятливих та несприятливих днів.

Несприятливі дні березня 2024

  • 7-9 березня
  • 29-31 березня.

Окрім цього, 7, 11 та 25 березня вважаються найгіршими днями для робіт на городі та в саду. У ці дати ви ризикуєте дарма витратити сили. Особливу увагу слід звернути тим, хто планує щось сіяти. У ці дні краще обрати інший вид робіт.

Сприятливі дні березня

  • 1-3 березня
  • 8-10 березня
  • 15-17 березня
  • 22-24 березня.

Також зверніть увагу на інші дні, такі як 4-6, 13-14, 18 та 26 березня. Ці дати також вважаються гарними для тих, хто планує працювати на городі та щось сіяти. Окрім цього, ці дати сприятливі й для інших робіт, як вдома, так й у теплицях чи в саду.

Що посадити у березні (фото: freepik.com)

Посівний кадендар на березень (фото: freepik.com)

Коли сіяти та садити розсаду

Томати, перець та баклажани, можна сіяти в перші 10 днів березня, огірки з кабачками, патисонами та кавунами - у другу (з 11 по 20). А кінець місяця чудово підійде для капусти.

Посівний календар на березень - коли саджати у відкритий ґрунт

З 1 по 10 березня починайте садити горох та інші бобові, а також зелень. З 11 числа можете сіяти шпинат, щавель, редиски. А з 21 березня починайте сіяти петрушку

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли сіяти перець на розсаду, аби отримати гарний врожай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огород
NEWS
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів