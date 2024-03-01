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В Одесский зоопарк пришла весна. Смотрите на первые цветы этого года (фото)

В Одессе появились первые весенние цветы (facebook.com/odesazoo)
Автор: Полина Иваненко

В Одесском зоопарке уже встречают весну. На территории начали появляться первые цветы, которые уже радуют глаз и начали украшать все вокруг яркими красками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым появился на странице Одесского зоопарка в Facebook.

Первые цветы в Одессе.

Так, на фото вы можете увидеть морозник, крокусы и белоцвет, занесенный в Красную книгу Украины. Первые цветки появились за несколько дней до начала весны - в последние дни февраля.

Первые цветы (фото: facebook.com/odesazoo)

Погода в Одессе уже не очень зимняя, снега нет. А потому цветкам гораздо легче "пробиться" на поверхность и начать выбрасывать новые листья под лучами солнца.

Цветы в Одессе (фото: facebook.com/odesazoo)

А на других кадрах можно увидеть еще один цветок из Красной книги Украины. Белые подснежники уже украшают клумбы зоопарка. Посмотреть на них может любой желающий. Главное - наслаждаться красотой только глазами, а не срывать.

Первые весенние цветы (фото: facebook.com/odesazoo)

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