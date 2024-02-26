Вбережуть від стресу та притягнуть удачу. Названо кмінатні рослини, які зроблять вас щасливими

Рослини не завжди можуть бути елементом декору для будинку чи квартири. Вазони, як вважається, можуть приносити удачу, заспокоювати та навіть налаштовувати на міцний сон.

Які рослини зроблять вас щасливими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl .

Що посадити вдома, аби настрій завжди був гарним

Як виявилося, для затишної атмосфери та від хронічної втоми допоможуть цитрусові. Вони дозволять вам відчути себе у відпустці навіть взимку.

Лимони та апельсини не тільки тішитимуть око. Запашні рослини будуть позитивно впливати на ваш настрій та не дозволять сумувати.

Рослина для щастя вдома (фото: freepik.com)

Які кімнатні рослини заспокоять та допоможуть міцно спати

Якщо ви мрієте про солодкі сни, поставте у спальні рослину, яка очищатиме та зволожуватиме повітря. Варіантів декілька: спатифіллум, драцена, папороть, фікус Бенджаміна та дифенбахія.

З ними ви будете прокидатися бадьорими та задоволеними, адже ці вазони зроблять атмосферу у спальні спокійною та гармонійною. Але не варто ставити одразу усі варіанти, оберіть одну-дві рослини.

Що посадити вдома, аби не було печалі (фото: freepik.com)

Які рослини притягують удачу

Вважається, що щастя в дім притягують певні вазони. Вони нібито можуть зробити своїх власників багатими, успішними та задоволеними життям. Йдеться про грошове дерево, драцену, водяну пахіру та фікус.

Важливо піклуватися про рослини та не давати їм загинути. Не забувайте створити сприятливі умови для вазонів, такі як регулярний полив, освітлення та якісний ґрунт.