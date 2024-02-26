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Вбережуть від стресу та притягнуть удачу. Названо кмінатні рослини, які зроблять вас щасливими

Понеділок 26 лютого 2024 08:33
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Вбережуть від стресу та притягнуть удачу. Названо кмінатні рослини, які зроблять вас щасливими Які рослини приносять щастя (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Рослини не завжди можуть бути елементом декору для будинку чи квартири. Вазони, як вважається, можуть приносити удачу, заспокоювати та навіть налаштовувати на міцний сон.

Які рослини зроблять вас щасливими, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

Що посадити вдома, аби настрій завжди був гарним

Як виявилося, для затишної атмосфери та від хронічної втоми допоможуть цитрусові. Вони дозволять вам відчути себе у відпустці навіть взимку.

Лимони та апельсини не тільки тішитимуть око. Запашні рослини будуть позитивно впливати на ваш настрій та не дозволять сумувати.

Фото: Як врятувати кімнатну рослину (freepik.com)

Рослина для щастя вдома (фото: freepik.com)

Які кімнатні рослини заспокоять та допоможуть міцно спати

Якщо ви мрієте про солодкі сни, поставте у спальні рослину, яка очищатиме та зволожуватиме повітря. Варіантів декілька: спатифіллум, драцена, папороть, фікус Бенджаміна та дифенбахія.

З ними ви будете прокидатися бадьорими та задоволеними, адже ці вазони зроблять атмосферу у спальні спокійною та гармонійною. Але не варто ставити одразу усі варіанти, оберіть одну-дві рослини.

Фото: Кімнатні рослини потребують догляду взимку (freepik.com)

Що посадити вдома, аби не було печалі (фото: freepik.com)

Які рослини притягують удачу

Вважається, що щастя в дім притягують певні вазони. Вони нібито можуть зробити своїх власників багатими, успішними та задоволеними життям. Йдеться про грошове дерево, драцену, водяну пахіру та фікус.

Важливо піклуватися про рослини та не давати їм загинути. Не забувайте створити сприятливі умови для вазонів, такі як регулярний полив, освітлення та якісний ґрунт.

Раніше ми вже розповідали, яка іграшка була майже у кожного, а нині коштує тисячі гривень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, які рослини не можна викидати або передаровувати, бо підуть гроші і сімейне щастя.

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