В Одеський зоопарк прийшла весна. Дивіться на перші квіти цього року (фото)

В Одеському зоопарку вже зустрічають весну. На території почали з'являтися перші квіти, які вже тішать око та почали прикрашати усе навколо яскравими фарбами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який з'явився на сторінці Одеського зоопарку у Facebook .

А на інших кадрах можна побачити ще одну квітку з Червоної книги України. Білі проліски вже прикрашають клумби зоопарку. Подивитися на них може кожен охочий. Головне - насолоджуватися красою лише очима, а не зривати.

Погода в Одесі вже не дуже зимова, снігу немає. А тому квіткам набагато легше "пробитися" на поверхню та почати викидати нове листя під променями сонця.

Так, на фото ви можете побачити морозник, крокуси та білоцвіт, який занесено до Червоної книги України. Перші квітки з'явилися за декілька днів до початку весни - в останні дні лютого.

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