В Одесский зоопарк пришла весна. Смотрите на первые цветы этого года (фото)

В Одесском зоопарке уже встречают весну. На территории начали появляться первые цветы, которые уже радуют глаз и начали украшать все вокруг яркими красками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым появился на странице Одесского зоопарка в Facebook .

Первые цветы в Одессе.

Так, на фото вы можете увидеть морозник, крокусы и белоцвет, занесенный в Красную книгу Украины. Первые цветки появились за несколько дней до начала весны - в последние дни февраля.

Первые цветы (фото: facebook.com/odesazoo)

Погода в Одессе уже не очень зимняя, снега нет. А потому цветкам гораздо легче "пробиться" на поверхность и начать выбрасывать новые листья под лучами солнца.

Цветы в Одессе (фото: facebook.com/odesazoo)

А на других кадрах можно увидеть еще один цветок из Красной книги Украины. Белые подснежники уже украшают клумбы зоопарка. Посмотреть на них может любой желающий. Главное - наслаждаться красотой только глазами, а не срывать.

Первые весенние цветы (фото: facebook.com/odesazoo)