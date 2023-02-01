Одесит виграв у суді справу про "злите" у Facebook фото. На Meta та "Київстар" наклали зобов'язання
Одесит подав до суду через розміщення у соціальній мережі Facebook свого фото без згоди, вимагаючи виплати моральної компенсації у сумі 100 тисяч гривень. А адвокатка позивачка подала клопотання - вимагати у компаній Meta "Київстар" розкрити персональні дані людини, яка виклала ці знімки.
Вердикт суду у цій справі оприлюднено на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
У матеріалі зазначається, що житель Одеси, ім'я якого не розголошується, також вимагав виплати моральної компенсації у сумі 100 тисяч гривень.
Звернувся позивач до Київського районного суду в Одесі ще 19 грудня 2022 року, а рішення у цій цивільній справі було ухвалено 24 січня і оприлюднено через тиждень.
Як зазначено у документі, суддя Петренко В.С. схвалив два клопотання адвоката позивача Вікторії Роман і ухвалив:
- вимагати від української ПАТ "Київстар" - у разі наявності - ПІБ, ідентифікаційний номер, дані про місце реєстрації/проживання, номери телефону та копії паспорта відповідача,
- а американська компанія Meta (власник веб-сайту соціальної мережі Facebook) зобов'язана надати використані для реєстрації ідентифікаційні дані відповідача (електронна пошта, номер телефону тощо) та IP-адреси, з яких було здійснено вхід на сторінку користувача мережі.
"З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне клопотання представника позивача про витребування доказів з Приватного акціонерного товариства "Київстар" задовольнити частково, а клопотання про витребування доказів з власника веб-сайту соціальної мережі "Facebook" Meta Platforms, Inc. задовольнити в повному обсязі.", - йдеться у матеріалі судової справи.
Суд Одеси зобов'язав Meta та "Київстар" розкрити персональні дані відповідача у справі про розміщення у Facebook фото мешканця Одеси без його згоди фото: скрін reyestr.court.gov.ua
Раніше повідомлялося, що минулого літа компанія Meta заявила про намір подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга Meta через порушення своєї торгової марки.
Нагадаємо також, що до цього голову Facebook Марка Цукерберга викликали до суду Коростеня.