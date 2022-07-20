ua ru
Ср, 20 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Компания Meta подаст в суд против корпорации Цукерберга: что произошло

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 12:33
Компания Meta подаст в суд против корпорации Цукерберга: что произошло Фото: Марк Цукерберг, основатель компании Meta (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Meta, которая более 12 лет специализируется на создании интерактивных артинсталляций, заявила о намерении подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга Meta из-за нарушения своей торговой марки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В компании утверждают, что смена названия корпорацией, которая произошла в октябре 2021 года, негативно повлияла на ее бизнес. В то же время компания столкнулась с трудностями, связанными с предоставлением своих услуг, а некоторые из потребителей ассоциировали ее услуги с токсичностью из-за скандальной репутации корпорации и Facebook.

"28 октября 2021 года Facebook присвоил себе наш торговый знак и название Meta, в создание которых мы в течение 12 лет вкладывали кровь, пот и слезы. Сегодня, после восьми месяцев безуспешных попыток мирно договориться с Facebook, мы не имеем другого выбора, кроме как подать на него в суд", - пишет пресс-служба компании.

Компания имеет торговый знак на свое название. Однако, издание считает, что Meta будет также иметь нелегкую борьбу в суде, поскольку корпорация Цукерберга уже давно подала заявки на множество марок, среди которых отдельные бренды для соцсетей и мессенджеров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Twitter и YouTube начали игнорировать запросы по блокированию российской пропаганды и публикаций в социальных сетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook
NEWS
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
Данилов о приказе Зеленского о деоккупации: очередность и сроки определяют военные
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен