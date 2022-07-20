Компания Meta подаст в суд против корпорации Цукерберга: что произошло

Компания Meta, которая более 12 лет специализируется на создании интерактивных артинсталляций, заявила о намерении подать в суд против одноименной корпорации Марка Цукерберга Meta из-за нарушения своей торговой марки.

В компании утверждают, что смена названия корпорацией, которая произошла в октябре 2021 года, негативно повлияла на ее бизнес. В то же время компания столкнулась с трудностями, связанными с предоставлением своих услуг, а некоторые из потребителей ассоциировали ее услуги с токсичностью из-за скандальной репутации корпорации и Facebook.

"28 октября 2021 года Facebook присвоил себе наш торговый знак и название Meta, в создание которых мы в течение 12 лет вкладывали кровь, пот и слезы. Сегодня, после восьми месяцев безуспешных попыток мирно договориться с Facebook, мы не имеем другого выбора, кроме как подать на него в суд", - пишет пресс-служба компании.

Компания имеет торговый знак на свое название. Однако, издание считает, что Meta будет также иметь нелегкую борьбу в суде, поскольку корпорация Цукерберга уже давно подала заявки на множество марок, среди которых отдельные бренды для соцсетей и мессенджеров.