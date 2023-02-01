Одессит выиграл в суде дело о "слитом" в Facebook фото. На Meta и "Киевстар" наложили обязательства

Одессит подал в суд из-за размещения в социальной сети Facebook своего фото без согласия, требуя выплаты моральной компенсации в сумме 100 тысяч гривен. А адвокат истица подала ходатайство - потребовать у компаний Meta и "Киевстар" раскрыть персональные данные человека, выложившего эти снимки.

Вердикт суда по этому делу обнародован на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В материале отмечается, что житель Одессы, имя которого не разглашается, также требовал выплату моральной компенсации в сумме 100 тысяч гривен.

Обратился истец в Киевский районный суд в Одессе еще 19 декабря 2022 года, а решение по данному гражданскому делу было принято 24 января, и обнародовано через неделю.

Как указано в документе, судья Петренко В.С. одобрил два ходатайства адвоката истица Виктории Роман и постановил:

истребовать от украинской ЧОА "Киевстар" - в случае наличия - ФИО, идентификационный номер, данные о месте регистрации/проживания, номера телефона и копии паспорта ответчика,

а американская компания Meta (владелец веб-сайта социальной сети Facebook) обязана предоставить использованные для регистрации идентификационные данные ответчика (электронная почта, номер телефона и т.д.), и IP-адреса, из которых был осуществлен вход на страницу пользователя сети.

"С целью полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела суд считает необходимым ходатайство представителя истца об истребовании доказательств из Частного акционерного общества "Киевстар" удовлетворить частично, а ходатайство об истребовании доказательств с владельца веб-сайта социальной сети "Facebook" Meta Platforms Inc. удовлетворить в полном объеме", - говорится в материале судебного дела.

Суд Одессы обязал Meta и "Киевстар" раскрыть персональные данные ответчика по делу о размещении в Facebook фото жителя Одессы без его согласия фото: скрин reyestr.court.gov.ua