Главу Facebook Марка Цукерберга вызывают в украинский суд

Владельца соцсети Facebook Марка Цукерберга вызывают в суд Коростеня по требованию мэра города Овруч Ивана Коруда для участия в процессе по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

Это следует из решения Коростеньского горрайсуда, опубликованном в Едином реестре судебных решений в Украине.

Как значится в документе, дата заседания с участием американского предпринимателя, как соответчика по гражданскому иску Коруда против Алексея Кравчука, руководившего овручской партийной организацией ВО "Свобода", решением судьи Н. Я. Волковой назначена на 9 утра 2 декабря.

фото: скрин reyestr.court.gov.ua

Судебная тяжба между должностным лицом и "свободовцем" длится с 2019-го. Как уточняет издание "Вiдкритий", Коруд обвиняет Кравчука и требует возмещения морального ущерба за распространение информации о якобы незаконной деятельности мэра в корыстных целях.

На основании того, что такие посты публиковались в социальной сети Facebook, а работники компании Цукерберга не пресекали тиражирование, мэр Овруча настаивает на взыскании с главы IT-гиганта 1 гривны морального ущерба.

Откликнется ли бизнесмен из Калифорнии на зов украинской Фемиды и совершит ли визит в Коростень, станет известно через две недели...