Очередной пиар! Ани Лорак заподозрили во вранье

Поклонники считают, что отношения Лорак с молодым бойфрендом - игра на публику
Ани Лорак заподозрили во вранье. Так, поклонники считают, что в реальности исполнительница не состоит в отношениях с Егором Глебом. Соответствующие комментарии фанаты оставили под постом певицы в соцсети Instagram.
Ани Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует посреди зеленой лужайки в джинсовом костюме. Образ исполнительницы дополняют очки и собранные в хвост волосы.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Комментаторам не понравился внешний вид Ани Лорак и певице посоветовали сменить стилиста. Помимо того, артистку заподозрили во вранье. Поклонники склонны считать, что роман с молодым бойфрендом не имеет места быть в реальной жизни певицы:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Мы писали, что Лорак удивила приятными изменениями.
Напомним, что Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве.
Также Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.