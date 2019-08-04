Очередной пиар! Ани Лорак заподозрили во вранье

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники считают, что отношения Лорак с молодым бойфрендом - игра на публику

Ани Лорак заподозрили во вранье. Так, поклонники считают, что в реальности исполнительница не состоит в отношениях с Егором Глебом. Соответствующие комментарии фанаты оставили под постом певицы в соцсети Instagram.

Ани Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует посреди зеленой лужайки в джинсовом костюме. Образ исполнительницы дополняют очки и собранные в хвост волосы.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Комментаторам не понравился внешний вид Ани Лорак и певице посоветовали сменить стилиста. Помимо того, артистку заподозрили во вранье. Поклонники склонны считать, что роман с молодым бойфрендом не имеет места быть в реальной жизни певицы:

Почему столько ботокса? Ани уже совсем не та. Еще и связалась с малолеткой.

Куда пропала красота этой женщины...

Боже, Ани, кто ваш стилист? Увольте его.

Очередной пиар!

Эти брюки, в которые пальнули из дробовика, все портят...

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Мы писали, что Лорак удивила приятными изменениями.

Напомним, что Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве.

Также Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.