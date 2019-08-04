Черговий піар! Ані Лорак запідозрили у брехні

Шанувальники вважають, що відносини Лорак із молодим бойфрендом - гра на публіку
Ані Лорак запідозрили у брехні. Так, прихильники вважають, що в реальності виконавиця не має ніяких стосунків із Єгором Глібом. Відповідні коментарі фанати залишили під постом співачки у соцмережі Instagram.
Ані Лорак опублікувала знімок, на якому вона позує посеред зеленої галявини в джинсовому костюмі. Образ виконавиці доповнюють окуляри та зібране у хвіст волосся.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Коментаторам не сподобався зовнішній вигляд Ані Лорак і співачці порадили змінити стиліста. Крім того, артистку запідозрили у брехні. Шанувальники схильні вважати, що роман із молодим бойфрендом не має місця в реальному житті співачки:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ми писали, що Лорак здивувала приємними змінами.
Нагадаємо, що Ані Лорак починає турбувати фанатів тим, що останнім часом досить часто викладає фото, на яких вона знаходиться в повній самоті.
Ані Лорак спантеличила фанатів дивним образом, який підкреслював її невигідні сторони.