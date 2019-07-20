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Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образом

STYLERПерсоны    20.07.2019 - 14:58
Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образом
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Внешность Ани Лорак подверглась критике

Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.

"Have a good day!", - лаконично подписала Лорак. На снимке исполнительница сидит за столом, ест фруктовый салат и пьет кофе.

Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образомАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Комментаторы неоднозначно отреагировали на данную публикацию. Одни принялись делать замечания касательно внешнего вида исполнительницы, другим показалось, что Лорак выкладывает фотографии, которые вряд ли могут кого-то заинтересовать:

  • Рот как у Гуинплена
  • Кошмар! Вся обколотая, похожа на пацана.
  • Неужели нельзя просто покушать? Зачем такие фото? О чем они говорят? Кому? Не понятно...
  • Волосы просто ужасны.
  • А чего такая одетая? Надо бы в утреннем неглиже.

Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб. 

Ранее Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком.

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