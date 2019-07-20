Похожа на пацана: Ани Лорак озадачила фанатов странным образом

Внешность Ани Лорак подверглась критике
Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в социальной сети Instagram.
"Have a good day!", - лаконично подписала Лорак. На снимке исполнительница сидит за столом, ест фруктовый салат и пьет кофе.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Комментаторы неоднозначно отреагировали на данную публикацию. Одни принялись делать замечания касательно внешнего вида исполнительницы, другим показалось, что Лорак выкладывает фотографии, которые вряд ли могут кого-то заинтересовать:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Напомним, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.
Ранее Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком.