Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться - соцсети (фото: instagram.com/anilorak)

От Ани Лорак требуют разорвать отношения с Егором Глебом

Ани Лорак и Егор Глеб состоят в отношениях не так давно, однако фанаты не перестают сравнивать ее экс-мужа и новую пассию. Фанаты резко отреагировали на новый совместный снимок артистки с ее кавалером Егором Глебом. Некоторые считают, что саунд-продюсер лейбла Black Star ей не пара и требуют разорвать с ним отношения. Об этом они написали под снимком на официальной странице знаменитости в Instagram.

На снимке изображена украинская певица и Егор Глеб, которые сфотографировались в гримерке перед концертом.

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/anilorak)

Под публикацией появилось множество гневных комментариев, в которых фанаты стали критиковать выбор артистки. Некоторые отметили, что Мурат Налчаджиоглу, ее бывший супруг, симпатизировал им больше:

Он ей не пара: как породистая красавица и дворняжка.

Аня!!! Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!! Пожалуйста!!!

Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей... грустно, что ваш выбор пал на такого человека.

А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно.

Что-то некрасивая пара, даже шипперить не хочется.

Что вы делаете со своим лицом?

Кто так же скучает по Муратику???

Парень на макаку похож ахаха, не знаю почему, но смотришь на него, и такая ассоциация идет.

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (скриншоты: instagram.com/anilorak)

Ранее 26-летний Егор Глеб на своей странице в Instagram поделился романтическим фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Снимок был сделан на студии звукозаписи. И хотя на фото видны лишь силуэты мужчины и женщины, поклонники уверенны, что это именно Каролина с Егором. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки).

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/90210.group)

Напомним, что ранее новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей.