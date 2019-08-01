ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

STYLERПерсоны    01.08.2019 - 22:07
Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату
Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться - соцсети (фото: instagram.com/anilorak)

От Ани Лорак требуют разорвать отношения с Егором Глебом

Ани Лорак и Егор Глеб состоят в отношениях не так давно, однако фанаты не перестают сравнивать ее экс-мужа и новую пассию. Фанаты резко отреагировали на новый совместный снимок артистки с ее кавалером Егором Глебом. Некоторые считают, что саунд-продюсер лейбла Black Star ей не пара и требуют разорвать с ним отношения. Об этом они написали под снимком на официальной странице знаменитости в Instagram.

На снимке изображена украинская певица и Егор Глеб, которые сфотографировались в гримерке перед концертом.

Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/anilorak)

Под публикацией появилось множество гневных комментариев, в которых фанаты стали критиковать выбор артистки. Некоторые отметили, что Мурат Налчаджиоглу, ее бывший супруг, симпатизировал им больше:

  • Он ей не пара: как породистая красавица и дворняжка.
  • Аня!!! Нет!!!! Это не твой человек, не связывай с ним свою судьбу!!! Пожалуйста!!!
  • Хочешь узнать о мужчине, взгляни, как он поступал со своей бывшей... грустно, что ваш выбор пал на такого человека.
  • А все на Мурата грешили.... И я в том числе. Теперь немного стыдно.
  • Что-то некрасивая пара, даже шипперить не хочется.
  • Что вы делаете со своим лицом?
  • Кто так же скучает по Муратику???
  • Парень на макаку похож ахаха, не знаю почему, но смотришь на него, и такая ассоциация идет.

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (скриншоты: instagram.com/anilorak)

    Ранее 26-летний Егор Глеб на своей странице в Instagram поделился романтическим фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Снимок был сделан на студии звукозаписи. И хотя на фото видны лишь силуэты мужчины и женщины, поклонники уверенны, что это именно Каролина с Егором. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки).

    Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

    Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/90210.group)

    Напомним, что ранее новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей.

    Вот это изменения! Ани Лорак похвасталась стальным прессом и засветила тату (фото) Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье
    Новости Украины Ани ЛоракМурат НалчаджиоглуЕгор Глеб
    Новости партнеров
    Lite
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь