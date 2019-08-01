Это не твой человек: Ани Лорак просят вернуться к Мурату

От Ани Лорак требуют разорвать отношения с Егором Глебом
Ани Лорак и Егор Глеб состоят в отношениях не так давно, однако фанаты не перестают сравнивать ее экс-мужа и новую пассию. Фанаты резко отреагировали на новый совместный снимок артистки с ее кавалером Егором Глебом. Некоторые считают, что саунд-продюсер лейбла Black Star ей не пара и требуют разорвать с ним отношения. Об этом они написали под снимком на официальной странице знаменитости в Instagram.
На снимке изображена украинская певица и Егор Глеб, которые сфотографировались в гримерке перед концертом.
Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/anilorak)
Под публикацией появилось множество гневных комментариев, в которых фанаты стали критиковать выбор артистки. Некоторые отметили, что Мурат Налчаджиоглу, ее бывший супруг, симпатизировал им больше:
Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (скриншоты: instagram.com/anilorak)
Ранее 26-летний Егор Глеб на своей странице в Instagram поделился романтическим фото, на котором они с Ани Лорак нежно целуются. Снимок был сделан на студии звукозаписи. И хотя на фото видны лишь силуэты мужчины и женщины, поклонники уверенны, что это именно Каролина с Егором. Возлюбленный певицы оставил под публикацией ее инициалы КК – Каролина Куек (настоящее имя артистки).
Ани Лорак и Егор Глеб должны расстаться – соцсети (фото: instagram.com/90210.group)
Напомним, что ранее новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей.