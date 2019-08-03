Так гораздо лучше: Ани Лорак удивила приятными изменениями

Ани Лорак сменила образ, чем приятно удивила фанатов
Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, на этот раз приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети Instagram соответствующую публикацию.
На видеоролике заметно, что волосы Лорак стали заметно длиннее. Вероятно, исполнительница нарастила длину.
Ани Лорак (видео: instagram.com/anilorak)
Комментаторы мигом подметили изменения, которые произошли во внешности Ани Лорак. С длинными волосами певица действительно стала выглядеть иначе. К тому же, ее наряды уже не были столь вызывающими, нежели раньше:
Ани Лорак (скриншот: instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который явно не пришелся по вкусу ее фанатам.
Напомним, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.