Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатов

Ани Лорак взволновала поклонников
Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.
"Вся наша жизнь в дороге, на пути к себе лучшему!" - загадочно подписала Ани Лорак под снимком.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Пользователи отметили привычную для Ани Лорак улыбку, однако почувствовали фальшь. Комментаторы считают, что исполнительница на самом деле не так счастлива, как хочет казаться окружающим:
Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)
Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.
Мы писали, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.