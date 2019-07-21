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Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатов

STYLERПерсоны    21.07.2019 - 13:07
Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатов
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак взволновала поклонников

Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.

"Вся наша жизнь в дороге, на пути к себе лучшему!" - загадочно подписала Ани Лорак под снимком.

Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатовАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи отметили привычную для Ани Лорак улыбку, однако почувствовали фальшь. Комментаторы считают, что исполнительница на самом деле не так счастлива, как хочет казаться окружающим:

  • Всегда одна на фото - это проблема.
  • Красивый салон машины. Каролина, как всегда, с макияжем. Все вроде бы ничего, только вот... Что-то как-то печаль навевает.
  • На Бородину похожа.
  • Жаль Вас. Выбрали карьеру вместо семьи.

Это проблема: одинокая Ани Лорак не на шутку обеспокоила фанатов

Ани Лорак (скриншот комментариев: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак озадачила фанатов странным образом, который подчеркивал ее невыгодные стороны.

Мы писали, что девушка, которая разрушила семью Ани Лорак, нашла себе нового любовника, а Мурат Налчаджиоглу обанкротился и был вынужден закрыть свои два заведения в Украине: караоке-бар и ночной клуб.

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