Очами Кейт Міддлтон: діти принца Вільяма привітали його з Днем батька щемливим фото

Діти принца Вільяма ніжно звернулися до батька

Так, у новому дописі розміщено звернення дітей герцога Уельського. Відомо, що Міддлтон та принц Вільям виховують двох синів та доньку.

На честь важливого свята діти зізналися татові, що вони його люблять. Це звернення, яке, скоріше за все, розмістила Міддлтон, було "проілюстровано" атмосферним фото.

"We love you, Papa. Happy Father’s Day G, C & L", - йдеться у дописі.

На фото, яке було зроблено герцогинею Уельською, принц Вільям та його діти смотрять вдалину. А Міддлтон "підловила" їх ззаду. Діти ніжно обіймали тата, тому фото дійсно вийшло щемливим.

У коментарях фани приєдналися до привітань. Також вони невпинно бажають Міддлтон швидкого одужання, адже нині вона бореться з онкологією.

Що відомо про стан дружини принца Вільяма

У березні Міддлтон повідомила, що їй діагностували рак. Вона зазначала, що сподівається на вдалу боротьбу з недугою.

Після цього герцогиня Уельська не з'являлася на публіці. Втім, днями вона звернулася до фанів. Міддлтон розповіла про свій стан. А згодом дружина принца Вільяма вперше з'явилася на публіці після того, як у неї виявили рак.