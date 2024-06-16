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Глазами Кейт Миддлтон: дети принца Уильяма поздравили его с Днем отца трогательным фото

Воскресенье 16 июня 2024 21:44
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Глазами Кейт Миддлтон: дети принца Уильяма поздравили его с Днем отца трогательным фото Семья принца Уильяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Полина Иваненко

16 июня по всему миру отмечается День отца. И принц Уильям тоже получил поздравления от своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из официальной Instagram-страницы герцога и герцогини Уэльских.

Дети принца Уильяма нежно обратились к отцу

Так, в новом посте размещено обращение детей герцога Уэльского. Известно, что Миддлтон и принц Уильям воспитывают двух сыновей и дочь.

В честь важного праздника дети признались папе, что они его любят. Это обращение, которое, скорее всего, разместила Миддлтон, было "проиллюстрировано" атмосферным фото.

"We love you, Papa. Happy Father's Day G, C&L", - говорится в посте.

На фото, сделанном герцогиней Уэльской, принц Уильям и его дети смотрят вдаль. А Миддлтон "подловила" их сзади. Дети нежно обнимали папу, поэтому фото действительно получилось трогательным.

В комментариях фаны присоединились к поздравлениям. Также они постоянно желают Миддлтон быстрого выздоровления, ведь сейчас она борется с онкологией.

Что известно о состоянии супруги принца Уильяма

В марте Миддлтон сообщила, что ей диагностировали рак. Она отмечала, что надеется на удачную борьбу с недугом.

После этого герцогиня Уэльская не появлялась на публике. Впрочем, на днях она обратилась к фанатам. Миддлтон рассказала о своем состоянии. Впоследствии жена принца Уильяма впервые появилась на публике после того, как у нее обнаружили рак.

К слову, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям удивили свадебным портретом.

Кроме этого, раньше мы уже рассказывали, почему Меган Маркл на самом деле "невероятно завидовала" Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья
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