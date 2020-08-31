Обязательный техосмотр могут ввести для всех транспортных средств

До конца 2020 года Министерство инфраструктуры Украины намерено ввести обязательный технический осмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.

Интересно, что техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не вызывало ассоциации с коррупционным осмотром от Госавтоинспекции. Об этом сообщает MMR.

Законопроект предлагает проводить периодическую проверку транспорта и придорожный осмотр.

Периодическая проверка:

Частные легковушки и грузовики, масса которых не превышает 3,5 тонны, будут проходить первую проверку через 4 года после регистрации, а затем каждые два года;

Такси - через 1 год с момента регистрации и далее каждый год;

Автобусы, микроавтобусы - через 1 год после регистрации, а дальше каждые полгода;

Грузовики и полуприцепы, вес которых составляет более 3,5 тонны - через 1 год после регистрации, а дальше ежегодно;

Мотоциклы, объем двигателя которых превышает 125 кубических сантиметров - через 2 года после регистрации, а дальше каждые 2 года.

Обязательный техосмотр транспортных средств, независимо от даты их предыдущей проверки, будет осуществляться в следующих случаях:

Перерегистрации автомобиля;

Изменение типа, назначения или параметров конструкции транспорта;

ДТП.

Но есть и те, кому не нужно будет проходить проверку. Это касается владельцев:

Транспортных средств с максимальной скоростью до 25 км/ч;

Антикварных транспортов;

Спортивных машин;

Автомобилей с дипломатической неприкосновенностью;

Тракторов и сельхозтехники, объемом двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров.

Придорожная проверка:

Начальная - проверка пригодности транспорта, визуальная оценка состояния и проверка того, были ли устранены все замечания в последнем техосмотре.

Углубленная - будет осуществляться в случае технических несоответствий.

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