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Обязательный техосмотр могут ввести для всех транспортных средств

Автор: Роман Мирончук

Украинским водителям рассказали важные детали касательно обязательного техосмотра

До конца 2020 года Министерство инфраструктуры Украины намерено ввести обязательный технический осмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого.

Интересно, что техосмотр планируют переименовать в "проверку транспорта на пригодность к эксплуатации" (ПТПЭ), чтобы у украинцев это не вызывало ассоциации с коррупционным осмотром от Госавтоинспекции. Об этом сообщает MMR.

Законопроект предлагает проводить периодическую проверку транспорта и придорожный осмотр.

Периодическая проверка:

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  • Частные легковушки и грузовики, масса которых не превышает 3,5 тонны, будут проходить первую проверку через 4 года после регистрации, а затем каждые два года;
  • Такси - через 1 год с момента регистрации и далее каждый год;
  • Автобусы, микроавтобусы - через 1 год после регистрации, а дальше каждые полгода;
  • Грузовики и полуприцепы, вес которых составляет более 3,5 тонны - через 1 год после регистрации, а дальше ежегодно;
  • Мотоциклы, объем двигателя которых превышает 125 кубических сантиметров - через 2 года после регистрации, а дальше каждые 2 года.

Обязательный техосмотр транспортных средств, независимо от даты их предыдущей проверки, будет осуществляться в следующих случаях:

  • Перерегистрации автомобиля;
  • Изменение типа, назначения или параметров конструкции транспорта;
  • ДТП.

Но есть и те, кому не нужно будет проходить проверку. Это касается владельцев:

  • Транспортных средств с максимальной скоростью до 25 км/ч;
  • Антикварных транспортов;
  • Спортивных машин;
  • Автомобилей с дипломатической неприкосновенностью;
  • Тракторов и сельхозтехники, объемом двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров.

Придорожная проверка:

  • Начальная - проверка пригодности транспорта, визуальная оценка состояния и проверка того, были ли устранены все замечания в последнем техосмотре.
  • Углубленная - будет осуществляться в случае технических несоответствий.

Напомним, специалисты рассказали, что значат жесты и знаки водителей на дорогах.

Ранее сообщалось о том, что в Украине водителей хотят заставить пересдать на права.

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