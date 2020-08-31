Обов'язковий техогляд можуть ввести для всіх транспортних засобів

До кінця 2020 року Міністерство інфраструктури України має намір ввести обов'язковий технічний огляд для всіх видів транспорту, а не тільки для комерційного.

Цікаво, що техогляд планують перейменувати в "перевірку транспорту на придатність до експлуатації" (ПТПЕ), щоб в українців це не викликало асоціації з корупційним оглядом від Державтоінспекції. Про це повідомляє MMR.

Законопроєкт пропонує проводити періодичну перевірку транспорту і придорожній огляд.

Періодична перевірка:

Приватні легковики та вантажівки, маса яких не перевищує 3,5 тонни, будуть проходити першу перевірку через 4 року після реєстрації, а потім кожні два роки;

Таксі - через 1 рік з моменту реєстрації і далі на кожний рік;

Автобуси, мікроавтобуси - через 1 рік після реєстрації, а далі кожні пів року;

Вантажівки та напівпричепи, вага яких складає більше ніж 3,5 тонни - через 1 рік після реєстрації, а далі щорічно;

Мотоцикли, об'єм двигуна яких перевищує 125 кубічних сантиметрів - через 2 року після реєстрації, а далі кожні 2 року

Обов'язковий техогляд транспортних засобів, незалежно від дати їх попередньої перевірки, буде здійснюватися в наступних випадках:

Перереєстрації автомобіля;

Зміна типу, призначення чи параметрів конструкції транспорту;

ДТП.

Але є і ті, кому не потрібно буде проходити перевірку. Це стосується власників:

Транспортних засобів з максимальною швидкістю до 25 км/год;

Антикварних транспортів;

Спортивних машин;

Автомобілів з дипломатичною недоторканністю;

Тракторів і сільгосптехніки, об'ємом двигуна яких не перевищує 50 кубічних сантиметрів.

Придорожня перевірка:

Початкова - перевірка придатності транспорту, візуальна оцінка стану та перевірка того, чи були усунені всі зауваження в останньому техогляді.

Поглиблена - буде здійснюватися у разі технічних невідповідностей.

Нагадаємо, фахівці розповіли, що означають жести і знаки водіїв на дорогах.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні водіїв хочуть змусити перездати на права.