В Украине хотят водителей заставить пересдать на права: каким категориям не повезет

Водителей автобусов и грузовиков хотят обязать передавать на права (Фото: РБК-Украина)

В Украине водителей могут обязать пересдавать на права каждые пять лет

В Украине водителей некоторых категорий могут заставить пересдать экзамены на права. /то касается тех водителей, у которых есть категория С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, в частности – водители автобусов и грузовых автомобилей.

Как сообщается на сайте Auto24, на сайте министерства инфраструктуры появился проект приказа, который регламентирует новые порядок относительно водительских удостоверений некоторых категорий. Если этот приказ будет принят, то все водители автобусов и грузовых автомобилей будут вынуждены каждые пять лет проходить обучение и сдавать экзамены, и в обязательном порядке – пересдать на права.

"Водители транспортных средств, которые до вступления в силу настоящего приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходят периодические подготовительные курсы. Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре. Необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования. Подготовка водителей по начальной программе может проводиться по дуальной форме получения образования", - сказано в проекте документа.

Отмечается, что продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составят от 35 до 280 часов.

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