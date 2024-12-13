Образи сніжинки, лисички та навіть ялинки. Як виглядали зірки на своїх дитячих новорічних ранках

Тіна Кароль

Виконавиця раніше ділилася у блозі архівним кадром із дитинства. На новорічному ранку майбутня зірка була в образі сніжинки. Святкове вбрання батьки додатково декорували святковим дощиком, а зачіску підкреслили пишним білим бантом.

Тіна Кароль (фото: Instagram зірки)

Катерина Осадча

Знаменита ведуча на одному з новорічних свят була в образі лисички, а тому з'явилася у сукні помаранчевого кольору. Вона постала в кадрі з посмішкою на обличчі, позуючи разом із Дідом Морозом на тлі ялинки.

Катя Осадча (фото: Instagram зірки)

Лілія Підкопаєва

Гімнастка у мережі ділилася кадром, на якому зовсім маленькою позувала із серйозним поглядом. Спортсменка постала в образі сніжинки, який підкреслювали корона на голові, а також об'ємні банти.

Лілія Підкопаєва (фото: Instagram зірки)

Володимир Остапчук

Ведучий, який вже офіційно став багатодітним батьком, на новорічному святі в дитинстві був в образі маленького зайчика. Білі вушка та яскравий святковий дощик зробили його вбрання справді чарівним та дуже милим.

Володимир Остапчук (фото: Instagram зірки)

Світлана Тарабарова

Виконавиця у дитинстві мала досить оригінальний костюм - ялинки. На кадрі, яким зірка ділилася у блозі, вона позувала з посмішкою у пишному зеленому вбранні, декорованому сріблястим маленьким дощиком.

Світлана Тарабарова (фото: Instagram зірки)

Лілія Ребрик

Ведуча раніше ділилася, що образ снігуроньки "переслідує" її з самого дитинства. У дитячому садочку вона була саме у такій ролі, а потім - у школі, інституті та навіть у театрі. Знаменитість на дитячому фото постала у сірому вбранні, святковій зимовій шапці та білих колготах.

Лілія Ребрик (фото: Instagram зірки)

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" переважно сама обирала костюми на новорічні свята. Одного разу вона з'явилася в образі чарівної білочки.

Джамала (фото: Instagram зірки)

alyona alyona

Реперка в дитинстві була лисичкою на одному з новорічних ранків. Сукня мала яскравий колір і була декорована святковим дощиком, а доповнили її білосніжні банти та два хвостики.

alyona alyona​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Катерина Кухар

Танцюристка була в образі світської дами, про що свідчить її дитяче фото.

"На цьому фото у мене рожева гарна сукня, в тон сукні - капелюх. Тоді це все було дуже складно дістати. Я навіть не уявляю, на які хитрощі йшли мої батьки, мої бабуся з дідусем, щоб дістати для мене такі розкішні вбрання на Новий Рік", - ділилася спогадами зірка.

Катерина Кухар​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Соня Плакидюк

Фотографка та блогерка вміла позувати з самого дитинства, і це яскраво підтверджує її архівне новорічне фото.

Соня Плакидюк​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Алла Мазур

Ведуча раніше мала образ Снігуроньки, який її мама своїми руками пошила за ніч зі скатертини. Про це зірка розповідала в одному зі своїх коментарів.

Алла Мазур​​​​​​​ (фото: Instagram зірки)

Фагот

Музикант із ТНМК розповідав про свій улюблений карнавальний костюм - 1982 році він був в образі самого Нового року.

"Я пам’ятаю і той день і те, як вніч перед тим святом мама з дощика скрутила ті чотири цифри мені на грудях, бо в мене було відповідальне завдання, я був саме тим Новим Роком, що мав принести всім щастя? і якщо усвідомлювати все те, що сталося потім, ми з мамою впоралися з тим завданням на відмінно", - ділився Олег Михайлюта.

Фагот (фото: Instagram зірки)

Анна Кошмал

Акторка, яка невдовзі вдруге стане мамою, на новорічні свята обирала модні принти.

Анна Кошмал (фото: Instagram зірки)