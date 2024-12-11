"Хто вкрав брови?": Трінчер не впізнали у новому епатажному образі (фото)

Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно назвала найдорожчу річ у її шафі , поділилася з підписниками фото зі зйомок її нового кліпу. На них вона постала у незвичайному образі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram виконавиці.

"Один із образів у кліпі на пісню "Треш". Ну що як вам?" - написала у підписі до знімків артистка.

Трінчер одягнула ультракоротку шкіряну сукню з блискавкою попереду наймоднішого відтінку сезону - бургунді, а також босоніжки на високих підборах і з тонкими ремінцями.

Образ Трінчер для кліпу (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Свій лук співачка завершила масивними браслетами та сережками, а також природним макіяжем. Виділила вона лише губи за допомогою бордової помади в тон до сукні.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для зйомок у кліпі вона вибрала досить екстравагантний образ і вибілила брови - так, що їх майже не видно, якщо не придивлятися.

Трінчер у новому образі (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Як відреагували у мережі

Фоловери співачки відразу почали коментувати публікацію, звернувши увагу на брови артистки:

"Коли я це зробила це для тизера "Цілуй", я потім не могла повернути колір назад десь тиждень. Удачі", - написала співачка Кола

"Аня, хто вкрав брови?"

"Брови, як у мене після видалення перманента. Так я в тренді виходить"

"Я в шоці, що це?"

"Вау! Такий незвичний образ, але дуже хот"

"Потрібно взяти як новий тренд у роботі з бровами"

"Незвично бачити вас такою, схожа на актрису з турецького серіалу про багату жінку"

"Куди брови поголили?"

"Зовсім не схожа на себе. Як ельфійка"

"Як гарно зі світлими бровами"

"Як Мерлін Менсон у свої найкращі роки, вибачте. Вам йдуть ваші брови, коли вони є. Тренди приходять і йдуть, а класика вічна"

"Леді Гага нервово курить осторонь".

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Хто така Анна Трінчер

Трінчер - українська співачка та актриса, представниця України на пісенному конкурсі "Дитяче Євробачення-2015", суперфіналістка восьмого сезону "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти". Стала популярною після зйомок у серіалі "Школа".

Співачка була одружена з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним, який нещодавно втік з України та живе на Балі. Їхні стосунки тривали близько 2-х років.

1 листопада на сольному концерті співачка заспівала з ветераном російсько-української війни Олександром Роменським пісню "Ти робив мені каву".

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)