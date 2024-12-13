Образы снежинки, лисички и даже елки. Как выглядели звезды на своих детских новогодних утренниках

Тина Кароль

Исполнительница ранее делилась в блоге архивным кадром из детства. На новогоднем утреннике будущая звезда была в образе снежинки. Праздничный наряд родители дополнительно декорировали праздничным дождиком, а прическу подчеркнули пышным белым бантом.

Тина Кароль (фото: Instagram звезды)

Екатерина Осадчая

Знаменитая ведущая на одном из новогодних праздников была в образе лисички, а потому появилась в платье оранжевого цвета. Она предстала в кадре с улыбкой на лице, позируя вместе с Дедом Морозом на фоне елки.

Катя Осадчая (фото: Instagram звезды)

Лилия Подкопаева

Гимнастка в сети делилась кадром, на котором совсем маленькой позировала с серьезным взглядом. Спортсменка предстала в образе снежинки, который подчеркивали корона на голове, а также объемные банты.

Лилия Подкопаева (фото: Instagram звезды)

Владимир Остапчук

Ведущий, который уже официально стал многодетным отцом, на новогоднем празднике в детстве был в образе маленького зайчика. Белые ушки и яркий праздничный дождик сделали его наряд действительно волшебным и очень милым.

Владимир Остапчук (фото: Instagram звезды)

Светлана Тарабарова

Исполнительница в детстве имела довольно оригинальный костюм - елки. В кадре, которым звезда делилась в блоге, она позировала с улыбкой в пышном зеленом наряде, декорированном серебристым маленьким дождиком.

Светлана Тарабарова (фото: Instagram звезды)

Лилия Ребрик

Ведущая ранее делилась, что образ снегурочки "преследует" ее с самого детства. В детском саду она была именно в такой роли, а потом - в школе, институте и даже в театре. Знаменитость на детском фото предстала в сером наряде, праздничной зимней шапке и белых колготах.

Лилия Ребрик (фото: Instagram звезды)

Джамала

Победительница "Евровидения-2016" преимущественно сама выбирала костюмы на новогодние праздники. Однажды она появилась в образе очаровательной белочки.

Джамала (фото: Instagram звезды)

alyona alyona

Рэперша в детстве была лисичкой на одном из новогодних утренников. Платье имело яркий цвет и было декорировано праздничным дождиком, а дополнили его белоснежные банты и два хвостика.

alyona alyona (фото: Instagram звезды)

Екатерина Кухар

Танцовщица была в образе светской дамы, о чем свидетельствует ее детское фото.

"На этом фото у меня розовое красивое платье, в тон платью - шляпа. Тогда это все было очень сложно достать. Я даже не представляю, на какие ухищрения шли мои родители, мои бабушка с дедушкой, чтобы достать для меня такие роскошные наряды на Новый год", - делилась воспоминаниями звезда.

Екатерина Кухар (фото: Instagram звезды)

Соня Плакидюк

Фотограф и блогер умела позировать с самого детства, и это ярко подтверждает ее архивное новогоднее фото.

Соня Плакидюк (фото: Instagram звезды)

Алла Мазур

Ведущая ранее была в обрае Снегурочки, который ее мама своими руками сшила за ночь из скатерти. Об этом звезда рассказывала в одном из своих комментариев.

Алла Мазур (фото: Instagram звезды)

Фагот

Музыкант из ТНМК рассказывал о своем любимом карнавальном костюме - 1982 году он был в образе самого Нового года.

"Я помню и тот день и то, как ночью перед тем праздником мама из дождика скрутила те четыре цифры мне на груди, потому что у меня было ответственное задание, я был именно тем Новым Годом, который должен был принести всем счастье? И если осознавать все то, что произошло потом, мы с мамой справились с тем заданием на отлично", - делился Олег Михайлюта.

Фагот (фото: Instagram звезды)

Анна Кошмал

Актриса, которая вскоре во второй раз станет мамой, на новогодние праздники выбирала модные принты.

Анна Кошмал (фото: Instagram звезды)