"Народжена співати". Ірина Білик вразила мережу своїм дитячим фото
Ірина Білик, яка нещодавно здивувала несподіваним вбранням, цього разу зворушила мережу своїм дитячим фото.
Що саме показала співачка на своїй сторінці в Instagram, пише РБК-Україна (проєкт Styler).
Ірина Білик показала себе у дитинстві
На кадрі, який вона оприлюднила в блозі, майбутня зірка позувала зовсім маленькою. Вона постала у сукні з комірцем та об'ємним бантиком. Також можна помітити, що вона вже тоді демонструвала свої неабиякі таланти, адже з’явилася на кадрі під час співів.
Ірина Білик у дитинстві (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Білик не стала підписувати архівний знімок, а натомість запропонувала підписникам зробити це. Тому не дивно, що у коментарях юзери продовжують активно залишати свої реакції. Ось деякі з них:
- "Так з фото все зрозуміло - майбутня зірка"
- "Народжена співати"
- "Співає з пелюшок"
- "Майбутня артистка України"
- "Я дуже хороша дівчинка, але якщо мене розізлити, то знімаю бантик"
- "Український діамант"
- "Маленька артистка"
- "Ірочка-зірочка"
- "Мала перлинка"
- "У неї все ще попереду"
- "Яке круте фото!"
- "Виступає народна артистка України".
Яким був початок кар'єри Ірини Білик
Нагадаємо, Ірина Білик зайнялася співом ще з чотирьох років, із п’яти - танцями та класичним балетом. У 6 років співачка виступала з пісенним ансамблем "Сонечко", який активно гастролював СРСР та брав участь у дитячих музичних телерадіопрограмах. У секреті від батьків майбутня знаменитість почала ходити до музичної студії та займалася на сусідському фортепіано.
У той же час вона приділяла час заняттям у театральній студії, а тому велике артистичне майбутнє їй пророкували з самого дитинства. Свою першу пісню Ірина Миколаївна написала у 10 років. А після закінчення музичної школи у 18 артистка стала викладати музику для дітей та мала свій постійний клас.
Білик зайнялася співом з самого дитинства (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
З 1988 року почала працювати над власним репертуаром і вже наступного року взяла участь у фестивалі "Червона рута". Восени 1995 вона вирушила у свій перший в історії української поп-музики концертний тур під назвою "Нова", в рамках якого відбулося перше велике сольне шоу у Національному палаці "Україна" для 3 600 глядачів.
Раніше Білик назвала співачку, з якою сварилася на тлі ревнощів до Коляденка.
Також пригадайте, що стало з Аліною Паш, яка через скандал не поїхала на "Євробачення-2022".