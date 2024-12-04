"Народжена співати". Ірина Білик вразила мережу своїм дитячим фото

Ірина Білик показала себе у дитинстві

На кадрі, який вона оприлюднила в блозі, майбутня зірка позувала зовсім маленькою. Вона постала у сукні з комірцем та об'ємним бантиком. Також можна помітити, що вона вже тоді демонструвала свої неабиякі таланти, адже з’явилася на кадрі під час співів.

Ірина Білик у дитинстві (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Білик не стала підписувати архівний знімок, а натомість запропонувала підписникам зробити це. Тому не дивно, що у коментарях юзери продовжують активно залишати свої реакції. Ось деякі з них:

"Так з фото все зрозуміло - майбутня зірка"

"Народжена співати"

"Співає з пелюшок"

"Майбутня артистка України"

"Я дуже хороша дівчинка, але якщо мене розізлити, то знімаю бантик"

"Український діамант"

"Маленька артистка"

"Ірочка-зірочка"

"Мала перлинка"

"У неї все ще попереду"

"Яке круте фото!"

"Виступає народна артистка України".

Яким був початок кар'єри Ірини Білик

Нагадаємо, Ірина Білик зайнялася співом ще з чотирьох років, із п’яти - танцями та класичним балетом. У 6 років співачка виступала з пісенним ансамблем "Сонечко", який активно гастролював СРСР та брав участь у дитячих музичних телерадіопрограмах. У секреті від батьків майбутня знаменитість почала ходити до музичної студії та займалася на сусідському фортепіано.

У той же час вона приділяла час заняттям у театральній студії, а тому велике артистичне майбутнє їй пророкували з самого дитинства. Свою першу пісню Ірина Миколаївна написала у 10 років. А після закінчення музичної школи у 18 артистка стала викладати музику для дітей та мала свій постійний клас.

Білик зайнялася співом з самого дитинства (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

З 1988 року почала працювати над власним репертуаром і вже наступного року взяла участь у фестивалі "Червона рута". Восени 1995 вона вирушила у свій перший в історії української поп-музики концертний тур під назвою "Нова", в рамках якого відбулося перше велике сольне шоу у Національному палаці "Україна" для 3 600 глядачів.