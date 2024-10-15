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"Знову почнуть вітати": Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фото

Вівторок 15 жовтня 2024 15:20
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"Знову почнуть вітати": Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фото Анна Кошмал вагітна (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Любов Блажко

Наприкінці вересня українська акторка Анна Кошмал оголосила про другу вагітність, а згодом розповіла про своє самопочуття у цей особливий період. Тепер зірка серіалів та фільмів вразила шанувальників ефектними фото і в підписі до них пожартувала.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.

Анна Кошмал знялася в ефектній фотосесії

29-річна зірка постала на фото в чорній обтислій сукні, яка підкреслила її животик і дозволила продемонструвати ноги. Вбрання мало ефектний виріз у зоні плечей і було короткої довжини.

Свій образ Кошмал доповнила об'ємним укладеним волоссям, зачесаним на один бік, масивними аксесуарами у вигляді браслетів та перснів, а також макіяжем. З взуття вона обрала чоботи, які в тренді цього сезону.

"Умовна десята публікація, під якою мене знову почнуть всі вітати", - пожартувала Анна в підписі до серії кадрів.

&quot;Знову почнуть вітати&quot;: Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фото&quot;Знову почнуть вітати&quot;: Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фото&quot;Знову почнуть вітати&quot;: Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фотоАнна Кошмал показала "вагітні" фото (фото: instagram.com/smorkovkina)

І, як можна помітити, акторка не помилилася, адже більшість підписників продовжують вітати Кошмал із радісною новиною. Ось деякі їхні коментарі:

  • "Яка гарна!"
  • "Щирі вітання, Аню, це щастя!"
  • "Як же личить вагітність!"
  • "Красуня! Найкраща фігура!"
  • "Вагітна жінка - найкраща фігура в житті"
  • "Щоб всі виглядали так ідеально!"
  • "Вітань багато не буває, тому вітаємо!"
  • "Ви дуже гарна та ніжна"
  • "Красива і неймовірна!"
  • "Підписники - це як старий дід, який дивується кожного разу, як вперше"
  • "Я так чекала, чи підтвердяться мої підозри, і ось підтвердження. Вітаю!"
  • "Вона вагітна? Скільки я спала?"

&quot;Знову почнуть вітати&quot;: Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фотоАнна Кошмал вагітна вдруге (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, разом із чоловіком акторка виховує 6-річного сина Мишка. За свого коханого Анна вийшла заміж у 2017 році, і його обличчя вона не показує у соцмережах, лише інколи дивує користувачів кадрами, де видно його руку чи плече.

&quot;Знову почнуть вітати&quot;: Анна Кошмал пожартувала про свою вагітність та показала ефектні фотоАнна Кошмал з чоловіком та сином (фото: instagram.com/smorkovkina)

Натомість спільними знімками із сином Кошмал радує шанувальників досить часто. Раніше вона також зазначала, що не планує залишати заняття йогою через вагітність.

"У першому триместрі взагалі не можна практикувати. Мені було дуже складно, бо йога - це єдине, що мене завжди швидко реанімувало в щільному графіку. Але у мене не було шансів: мене так нудило, що я навіть не могла нахилитися, не кажучи вже про виконання асан. З наступного понеділка я повертаюся до практик, але вже під пильним наглядом майстра", - писала Анна.

Пригадайте, як змінювалась головна зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал.

Також Кошмал називала російського актора, який з 2014 року підтримує Україну.

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