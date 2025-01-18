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"Обов'язково відновимо". У McDonald's зробили заяву після ранкової атаки РФ на Київ

Субота 18 січня 2025 17:15
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"Обов'язково відновимо". У McDonald's зробили заяву після ранкової атаки РФ на Київ Росія атакувала Київ 18 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Зранку 18 січня РФ атакувала Київ балістичними ракетами, внаслідок чого загинули люди, а також була пошкоджена нерухомість. Сильно постраждала станція метро "Лук'янівська" та будівлі, розташовані поряд із нею. Йдеться, зокрема, про заклад швидкого харчування McDonald's.

Представники популярної мережі в Україні вже відреагували на атаку, і детальніше про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо

У публікації, яка з'явилася на сторінці McDonald's Ukraine в соцмережі X (колишній Twitter), представники мережі зазначили, що, на щастя, внаслідок атаки ніхто з їхніх працівників не постраждав. Усі встигли виконати протоколи безпеки, які діють у закладах в Україні, та евакуювалися в метро до того, як ресторан зазнав ушкоджень.

У заяві пресслужби повідомили, що заклад зазнав пошкоджень, проте наразі неможливо сказати, наскільки вони суттєві.

"Наразі наша команда працює над усуненням наслідків обстрілу і ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці", - пишуть у пості.

Також у компанії нагадали, що ресторан на метро "Лук'янівська" є одним із перших закладів мережі в Україні.

Тим часом у коментарях користувачі подякували представникам мережі за суворе дотримання протоколів безпеки під час повітряних тривог.

&quot;Обов'язково відновимо&quot;. У McDonald's зробили заяву після ранкової атаки РФ на КиївЗаява представників McDonald's Ukraine (скриншот)

Що відомо про атаку РФ по Києву 18 січня

У Шевченківському районі Києва пошкоджені трубопровід, будівлі та автомобілі. Частково зруйновані адміністративна будівля, бізнес-центр та кілька магазинів. В одній із будівель сталася пожежа, яку вже вдалося ліквідувати.

Внаслідок обстрілу загорілися щонайменше три автомобілі, ще десять зазнали ушкоджень.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, станом на 8:20 ранку було відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі. ДСНС повідомила про трьох загиблих та трьох поранених.

Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження трубопроводу, тиск у мережі поступово відновлюють, проте частина споживачів усе ще залишається без водопостачання.

Повітряну тривогу оголосили о 5:50 ранку через загрозу балістичних ракет. У місті працювала протиповітряна оборона. У Деснянському районі зафіксували падіння уламків.

Ми писали, що станція "Лук'янівська" відновила роботу після удару РФ по Києву.

Також відомо, що 18 січня РФ вдарила балістикою по Запоріжжю.

Для написання новини були використані джерела: пост з соцмережі X представників McDonald's Ukraine, а також ексклюзивний матеріал та фоторепортаж РБК-Україна.

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