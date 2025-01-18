РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, є поранені

Зранку у суботу, 18 січня, Росія атакувала Запоріжжя балістичним озброєнням. Внаслідок атаки є руйнування, пошкоджено будівлі, а також поранені люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Ворог ударив по середмістю обласного центру", - розповів Федоров о 06:54.

Він уточнив, що через ворожу атаку було частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів. Крім того, пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Пізніше, станом на 07:26 стало відомо, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 6.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу", - написав глава Запорізької ОВА.

Він додав, що на місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

Також Федоров підбив підсумки впродовж доби. Він поінформував, що за цей час ворог завдав 241 удар по 9 населених пунктів Запорізької області, а саме:

війська РФ здійснили 2 ракетних удари по Запоріжжю;

132 БпЛА різної модифікації атакували Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

️2 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки;

105 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - резюмував Федоров.