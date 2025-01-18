Станція "Лук'янівська" відновила роботу після удару РФ по Києву
Зранку 18 січня окупанти вдарили ракетами по Лук'янівці в Києві. Наразі одноіменна станція метро вже відновила роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів", - йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що:
- вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат";
- вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений.
Працівники метрополітену вже прибрали касову залу після пошкоджень, зокрема рештки скла та інших будівельних матеріалів.
Ракетний удар по Києву
Вранці 18 січня російські війська двома ракетами "Іскандер-М" атакували Київ. Попри те, що ракети, які летіли на Київ, були збиті, фіксувалися сильні пошкодження.
Зокрема, було пошкоджено також вхід і вихід станції метро "Лук'янівська". Троє людей були поранені, ще троє загинули. Хоча була інформація про ще одну жертву, вона не підтвердилася.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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