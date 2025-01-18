Станція "Лук'янівська" відновила роботу після удару РФ по Києву

Зранку 18 січня окупанти вдарили ракетами по Лук'янівці в Києві. Наразі одноіменна станція метро вже відновила роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Працівники метрополітену вже прибрали касову залу після пошкоджень, зокрема рештки скла та інших будівельних матеріалів.

У КМДА зазначили, що:

"Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Києву

Вранці 18 січня російські війська двома ракетами "Іскандер-М" атакували Київ. Попри те, що ракети, які летіли на Київ, були збиті, фіксувалися сильні пошкодження.

Зокрема, було пошкоджено також вхід і вихід станції метро "Лук'янівська". Троє людей були поранені, ще троє загинули. Хоча була інформація про ще одну жертву, вона не підтвердилася.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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