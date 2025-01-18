"Обязательно восстановим". В McDonald's сделали заявление после утренней атаки РФ на Киев
Утром 18 января РФ атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего погибли люди, а также была повреждена недвижимость. Сильно пострадала станция метро "Лукьяновская" и здания, расположенные рядом с ней. Речь идет, в частности, о заведении быстрого питания McDonald's.
Представители популярной сети в Украине уже отреагировали на атаку, и подробнее об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler).
Что известно
В публикации, которая появилась на странице McDonald's Ukraine в соцсети X (бывший Twitter), представители сети написали, что, к счастью, в результате атаки никто из их работников не пострадал. Все успели выполнить протоколы безопасности, которые действуют в заведениях в Украине, и эвакуировались в метро до того, как ресторан получил повреждения.
В заявлении пресс-службы сообщили, что заведение получило повреждения, однако пока невозможно сказать, насколько они являются существенными.
"Сейчас наша команда работает над устранением последствий обстрела и мы обязательно восстановим наш ресторан на Лукьяновке", - пишут в посте.
Также в компании напомнили, что ресторан на метро "Лукьяновская" является одним из первых заведений сети в Украине.
Тем временем в комментариях пользователи поблагодарили представителей сети за строгое соблюдение протоколов безопасности во время воздушных тревог.
Заявление представителей McDonald's Ukraine (скриншот)
Что известно об атаке РФ по Киеву 18 января
В Шевченковском районе Киева повреждены трубопровод, здания и автомобили. Частично разрушены административное здание, бизнес-центр и несколько магазинов. В одном из зданий произошел пожар, который уже удалось ликвидировать.
В результате обстрела загорелись по меньшей мере три автомобиля, еще десять получили повреждения.
Как сообщила Киевская городская военная администрация, по состоянию на 8:20 утра было известно о четырех погибших в Шевченковском районе. ГСЧС сообщила о трех погибших и трех раненых.
Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода, давление в сети постепенно восстанавливают, однако часть потребителей все еще остается без водоснабжения.
Воздушную тревогу объявили в 5:50 утра из-за угрозы баллистических ракет. В городе работала противовоздушная оборона. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков.
Мы писали, что станция "Лукьяновская" возобновила работу после удара РФ по Киеву.
Также известно, что 18 января РФ ударила баллистикой по Запорожью.
Для написания новости были использованы источники: пост из соцсети X представителей McDonald's Ukraine, а также эксклюзивный материал и фоторепортаж РБК-Украина.