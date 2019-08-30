Обмен пленными: какую цену может заплатить Украина

В Украине ожидают возвращения пленных украинцев и по некоторым данным в список включены Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, а также 24 украинских моряка. Многих украинцев интересует, что же Украина пообещала правительству взамен за то, что узники Кремля наконец-то вернутся домой.

Как сообщает "24 канал" со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, были проведены переговоры между Украиной и Россией, в ходе которых было достигнуто соглашение об обмене, а также ряд других предварительных договоренностей.

В частности, указывается, что на протяжении года Донбасс получит особый статус, на 6 месяцев будет полностью прекращен огонь на Донбассе, восстановится подача воды из Украины в Крым, а также будет достигнута амнистия в обеих странах по профильным заключенным. Существует даже секретный протокол о намерениях, который уже подписан.

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Вероятность существования такого документа подтверждает также российское издание "Коммерсант". В статье указывается, что часть украинцев, отказалась от обменной операции, так как помилование будет означать признание их вины.

"Большинство из них уже имеет вступившие в законную силу приговоры, и в случае обращения с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина они могут быть помилованы им. Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, мотивируя это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины", - говорится в статье.

Также указывается, что не исключен вариант, при котором Олега Сенцова отправят в Украину без помилования, для отбывания наказания, которое ему назначил российский суд.

В список почему-то не попал Андрей Захтей, который был арестован вместе с Евгением Пановым и осужден по одному и тому же делу. А вот Панов в список на обмен попал. Также в списке нет Дмитрия Штыбликова, который был осужден по делу "крымских диверсантов". Об этом сообщили родственники узников Кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться политзаключенные.

А также рассказывали все подробности об обмене и возвращении заключенных украинцев.