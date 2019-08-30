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В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться политзаключенные

Новости » Политика    30.08.2019 - 09:48
В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться политзаключенные
Фото: аэропорт "Жуляны" (iev.aero)

Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные. Об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко, передает корреспондент "Громадського".

Однако, еще неизвестно есть ли в том самолете люди.

"Сел военный самолет, но это пока что для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Также сообщается, что в аэропорт "Киев" прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту.

Напомним, по данным экс-нардепа Мустафы Наема, в список обмена пленными попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб. Кроме того, в список попали все украинские военнопленные моряки.

Отметим, что час назад в Офисе президента заявили, что процесс обмена пленными продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности. В ОП заявили, что об освобождении политзаключенных президент Владимир Зеленский сообщит на официальных каналах.

Сегодня адвокат задержанных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что они продолжают оставаться в СИЗО. Он также не исключил, что обмен пленными из-за этого могут вообще перенести на 3 сентября.

Напомним, о том, что удерживаемых Россией украинских моряков уже доставили в Киев в рамках украинско-российского обмена "Крым.Реалии" сообщили родные одного из моряков.

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Новости Украины обмен пленнымиполитзаключенные в РФ
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