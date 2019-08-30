ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обмен пленными: появился предварительный список

Новости » Политика    30.08.2019 - 09:20
Обмен пленными: появился предварительный список
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На обмен пленными готовят 28 украинцев

По состоянию на утро 30 августа появился список украинских граждан, которых в рамках обмена пленными готовят к передаче Киеву. Список в своем Telegram опубликовал бывший нардеп Мустафа Найем.

В то же время Найем отмечает, что на данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Однако из разных источников удалось составить приблизительный список освобожденных:

  • Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. В мае 2014 году оккупации Крыма российскими войсками был обвинен в подготовке к теракту и в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов не признал себя виновным.
  • Павел Гриб - украинский студент, обвиненный российскими властями. В августе 2017 года был задержан в Беларуси и тайно перевезен на территорию России. Приговорен к 6 годам колонии. Гриб не признает себя виновным.
  • Николай Карпюк - бывший заместитель главы партии УНА-УНСО, а также член центрального совета "Правого сектора". Задержан на территории России в марте 2014 года. Приговорен к 22,5 годам тюрьмы по обвинению в участии в Чеченской войне.
  • Станислав Клых приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу Николаем Карпюком. Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Николая Карпюка вместе со Станиславом Клыхом политзаключенными.

Также к передаче Украине готовятся 24 моряка: Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко, Владислав Костышин, Владимир Лисовой, Роман Мокряк, Олег Мельничук, Богдан Небылица, Андрей Опрыско, Сергей Попов, Евгений Семидоцкий, Василий Сорока, Владимир Терещенко, Андрей Шевченко, Сергей Цыбизов, Сергей Чулиба, Андрей Эйдер.

"Между тем, все еще остаются в плену семь моряков. А также Александр Кольченко, Евгений Панов, Роман Сущенко, Станислав Клых. По ним никакой информации нет", - добавил он.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что процесс обмена пленными продолжается. Кроме того, в офисе назвали фейком данные о завершении обмена.

В то же время, по некоторым данным, украинские моряки уже могут находиться в Киеве. Однако эта информация не имеет официального подтверждения.

Переговоры по обмену пленными до сих пор продолжаются, - СБУ Данилюк надеется на обмен пленными между Украиной и РФ
Новости Украины Российская Федерацияобмен пленнымиморякиполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь