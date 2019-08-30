Обмін полоненими: яку ціну може заплатити Україна

В Україні очікують повернення полонених українців і за деякими даними в список включені Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карп'юк, Володимир Балух, а також 24 українських моряка. Багатьох українців цікавить, що ж Україна пообіцяла уряду взамін за те, що в'язні Кремля нарешті повернуться додому.

Як повідомляє "24 канал" з посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОДПУ, були проведені переговори між Україною і Росією, в ході яких було досягнуто згоди про обмін, а також ряд інших попередніх домовленостей.

Зокрема, зазначається, що протягом року Донбас отримає особливий статус, на 6 місяців буде повністю припинено вогонь на Донбасі, відновиться подача води з України до Криму, а також буде досягнута амністія в обох країнах за профільними в'язнями. Існує навіть секретний протокол про наміри, який вже підписаний.

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Ймовірність існування такого документа підтверджує також російське видання "Комерсант". У статті зазначається, що частина українців, відмовилася від обмінної операції, так як помилування буде означати визнання їх провини.

"Більшість з них вже має вироки, що набрали законної чинності, і в разі звернення з письмовою заявою на ім'я президента Росії Володимира Путіна вони можуть бути помилувані їм. Однак частина українців, у тому числі Олег Сенцов, писати подібні заяви відмовилися, мотивуючи це тим, що прохання про помилування автоматично тягне за собою визнання провини", - йдеться в статті.

Також вказується, що не виключений варіант, при якому Олега Сенцова відправлять в Україну без помилування, для відбування покарання, яке йому призначив російський суд.

У список чомусь не потрапив Андрій Захтей, який був заарештований разом з Євгеном Пановим і засуджений по одній і тій ж справі. А от Панов в список на обмін потрапив. Також у списку немає Дмитра Штиблікова, який був засуджений у справі "кримських диверсантів". Про це повідомили родичі в'язнів Кремля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту "Київ" сів військовий літак, в якому можуть знаходитися політв'язні.

А також розповідали всі подробиці про обмін та повернення ув'язнених українців.