Когда нужно солить суп, чтобы он получился вкусным: многие не знают о таких нюансах

На первый взгляд кажется, что приготовление супа это довольно простой процесс, однако здесь есть свои особенности. В частности, чтобы он получился вкусный, необходимо все ингредиенты забрасывать в правильной последовательности.

Так, бывают случаи, когда после добавления специй, суп остается безвкусным, или же картофель разварился. Поэтому важно соблюдать определенные правила, сообщает фудблогер "maslyana_tm" на своей странице в Instagram .

Что добавлять к супу

В частности, к стандартному набору "картофель-морковь" нужно добавлять и другие ингредиенты, а именно овощи, яйца, несколько видов мяса и зелень. Специалист говорит, что чем разнообразнее суп, тем он получится вкуснее.

Так, нельзя допускать, чтобы суп варился на большом огне. Ведь его нужно варить на маленьком медленном огне. Только тогда все ингредиенты равномерно приготовятся и раскроют свой вкус и аромат. В результате суп получится насыщенным и сбалансированным.

Когда солить

Кроме того, все специи можно добавлять только тогда, когда все ингредиенты будут готовы. Только тогда они равномерно впитают соль, а специи сохранят свою ароматность. Важно если используете готовые смеси специй, проверяйте есть ли в их составе соль, чтобы не перебрать с нормой.

Эксперт советует не пробовать на соль горячий суп. Ведь в горячих блюдах соленый вкус раскрывается с задержкой. Поэтому если есть сомнения, нужно дать блюду постоять несколько минут, попробовать еще раз и уже тогда досаливать.