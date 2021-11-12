Чем вреден имбирь и кому его категорически нельзя употреблять: будьте осторожны

Много людей для пикантного или острого вкуса добавляют в блюдо имбирь. В частности, этот продукт активно употребляют в зимний период в виде напитков в сочетании с лимоном и медом. Однако, если его употреблять в больших количествах, то он может сильно навредить.

В частности, свежий имбирь добавляют в праздничные блюда, ведь он дает острый вкус, который хорошо сочетается с более тяжелыми блюдами, пишет Eat This, Not That.

А вот сушеный имбирь добавляют праздничные выпечки, а именно печенья. Также он прекрасно сочетается с корицей, гвоздикой и кардамоном.

Почему вреден имбирь

Свежий имбирь нельзя употреблять постоянно в большом количестве. Однако, как известно, такой подают к сушам, чтобы нейтрализовать вкус сырой рыбы. Поэтому, если употреблять в большом количестве, то он может подразнить слизистую оболочку рта и горла, и тогда может появиться неприятное покалывание.

Важно, что особенно запрещено увлекаться этим продуктом "новичкам", ведь такая непривычная еда может восприняться очень тяжело.

Кроме того, имбирные добавки считаются безопасными, но слишком большие дозы могут вызывать неожиданные симптомы. В частности, такие как судороги в желудке, вздутие живота и газы.

Имбирь также противопоказан тем, кто страдает гастритом, язвой желудка, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и сердечно-сосудистой системы. Нельзя употреблять имбирь на поздних сроках беременности и во время лактации.

Также следует исключить имбирь из рациона при кровотечениях и во времени приема препаратов, которые снижают давление, и при сахарном диабете.