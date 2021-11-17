Коли потрібно солити суп, щоб він вийшов смачним: багато хто не знає про такі нюанси

На перший погляд здається, що приготування супу це досить простий процес, однак тут є свої особливості. Зокрема, аби він вийшов смачний, необхідно усі інгредієнти закидувати у правильній послідовності.

Так, бувають випадки, коли після додавання спецій, суп залишається без смаку, або ж картопля розварилась. Тому важливо дотримуватись певний правил, повідомляє фудблогер "maslyana_tm" на своїй сторінці в Instagram .

Що додавати до супу

Зокрема, до стандартного набору "картопля-морква" потрібно додавати й інші інгредієнти, а саме овочі, яйця, кілька видів м'яса та зелень. Фахівець каже, що чим різноманітніший суп, тим він вийде смачніший.

Так, не можна допускати, щоб суп варився на великому вогні. Адже його потрібно варити на маленькому повільному вогні. Тільки тоді усі інгредієнти рівномірно приготуються й розкриють свій смак та аромат. В результаті суп вийде насиченим і збалансованим.

Коли солити

Окрім того, усі спеції можна додавати тільки тоді, коли усі інгредієнти будуть готові. Тільки тоді вони рівномірно вберуть сіль, а спеції збережуть свою духмяність. Важливо якщо використовуєте готові суміші спецій, перевіряйте чи є у їхньому складі сіль, щоб не перебрати з нормою.

Експерт радить не пробувати на сіль гарячий суп. Адже у гарячих стравах солоний смак розкривається із затримкою. Тому якщо є сумніви, потрібно дати страві постояти кілька хвилин, скуштувати ще раз і вже тоді досолювати.