ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Коли потрібно солити суп, щоб він вийшов смачним: багато хто не знає про такі нюанси

Новость на русском →
Середа 17 листопада 2021 07:33
Коли потрібно солити суп, щоб він вийшов смачним: багато хто не знає про такі нюанси Коли потрібно солити суп (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

На перший погляд здається, що приготування супу це досить простий процес, однак тут є свої особливості. Зокрема, аби він вийшов смачний, необхідно усі інгредієнти закидувати у правильній послідовності.

Так, бувають випадки, коли після додавання спецій, суп залишається без смаку, або ж картопля розварилась. Тому важливо дотримуватись певний правил, повідомляє фудблогер "maslyana_tm" на своїй сторінці в Instagram.

Що додавати до супу

Зокрема, до стандартного набору "картопля-морква" потрібно додавати й інші інгредієнти, а саме овочі, яйця, кілька видів м'яса та зелень. Фахівець каже, що чим різноманітніший суп, тим він вийде смачніший.

Так, не можна допускати, щоб суп варився на великому вогні. Адже його потрібно варити на маленькому повільному вогні. Тільки тоді усі інгредієнти рівномірно приготуються й розкриють свій смак та аромат. В результаті суп вийде насиченим і збалансованим.

Коли солити

Окрім того, усі спеції можна додавати тільки тоді, коли усі інгредієнти будуть готові. Тільки тоді вони рівномірно вберуть сіль, а спеції збережуть свою духмяність. Важливо якщо використовуєте готові суміші спецій, перевіряйте чи є у їхньому складі сіль, щоб не перебрати з нормою.

Експерт радить не пробувати на сіль гарячий суп. Адже у гарячих стравах солоний смак розкривається із затримкою. Тому якщо є сумніви, потрібно дати страві постояти кілька хвилин, скуштувати ще раз і вже тоді досолювати.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог дала рецепт гарячого блюда для всієї родини.

Також ми писали, чому шкідливий імбир та кому його категорично не можна вживати.

Читайте РБК-Україна в Google News
суп
LITE
Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини
Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини