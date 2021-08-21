Что нужно для получения высокой пенсии в Украине: названы важные условия

Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, необходимых для получения пенсии около 7 тысяч гривен в Украине.
Об этом говорится в информационном материале ведомства.
Так, на такие выплаты могут рассчитывать только граждане, которые имеют полный страховой стаж из солидарной и накопительной систем.
В частности, при вкладах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше уровня инфляции это возможно.
В Минсоцполитике провели расчеты в сегодняшних ценах и построили модель для украинца, который:
Соответственно, средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать более 6,7 тысячи гривен. Это составляет 45% от ее зарплаты.
Как известно, на 1 декабря 2021 года запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.
Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.
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