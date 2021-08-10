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Украинцы могут остаться без пенсий: над кем нависла угроза

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Вторник 10 августа 2021 18:28
Украинцы могут остаться без пенсий: над кем нависла угроза Коллаж РБК-Украина: работающие неофициально украинцы могут остаться без пенсии
Автор: Владимир Костырин

В Украине значительное количество граждан рискуют остаться без пенсии. Речь идет о работающих без официального оформления, а также с неполной занятостью. Таким людям могут не назначить пенсионные выплаты, даже с учетом достижения определенного возраста, из-за нехватки страхового стажа.

Какая судьба ожидает украинцев, которые сейчас получают "серую" зарплату, и над каким числом граждан нависла угроза лишиться пенсии, читайте в материале ниже.

По данным министерства социальной политики, в законодательство необходимо внести новые нормы, иначе работающим без официального оформления не хватит для оформления пенсий 15 лет страхового стажа.

В ведомстве отметили, что решить проблему людей, занятых в "теневом секторе экономики", поможет новый законопроект, который должны будут рассматривать вскоре в Верховной Раде.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная в эфире канала "Украина 24" уточнила, что документ уже направили на экспертизу в Международную организацию труда.

Чиновник рассказала, что их инициатива позволит засчитать требуемые рабочие годы украинцам, которые работают неофициально.

В ведомстве проинформировали, что 15 лет стажа может не хватить около 500 тысячам граждан.

Между тем, согласно последним данным Госстата, в Украине фактически каждый пятый работник трудится без оформления и является социально незащищенным.

Так, около 3,27 млн человек полностью или частично заняты неформально.

К ним также еще дополнительно стоит причислить граждан, которые получают зарплату "в конверте", не оформляют работу по совместительству, имеют другие договоры вместо трудовых. Но - без официальных данных об этом.

Напомним, перед этим в Минсоцполитики объяснили, что пенсия на уровне прожиточного минимума будет выплачиваться людям, которые проработали 5 лет. В ведомстве подчеркивали, что государство должно гарантировать людям:

  • с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%,
  • людям со стажем 15 лет - страховую пенсию (возможно с более низким замещением, но по общей формуле),
  • людям со стажем от 5 лет - помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии в Украине можно повысить вдвое, и анонсировал введение соцпакетов с накопительными пенсиями в 2023 году для бюджетников.

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