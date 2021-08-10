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Как изменятся пенсии в Украине до конца года: даты и размер повышения

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Украина, Вторник 10 августа 2021 12:27
Как изменятся пенсии в Украине до конца года: даты и размер повышения
Автор: Александр Белоус

В Украине до конца 2021 года состоится три этапа повышения пенсий для разных категорий. Пенсии вырастут с 1 октября и с 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отметили в ПФУ, с 1 октября состоится установление выплаты до 400 грн лицам, которым исполнилось от 75 до 80 лет. Минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 2500 грн. Ранее планировалось, что выплаты начнутся с 1 июля, однако правительство решило отложить выплаты на конец года.

На 1 декабря запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Как изменятся пенсии в Украине до конца года: даты и размер повышения

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

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