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Пенсии в Украине пересчитают: кому и на сколько поднимут выплаты

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Четверг 12 августа 2021 07:53
Пенсии в Украине пересчитают: кому и на сколько поднимут выплаты Фото: в Украине увеличится пенсия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине до конца 2021 года планируется еще несколько этапов повышения пенсионных выплат. Кроме того, доплаты получит еще одна категория пенсионеров.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, с 1 октября 2021 года пенсионеры в возрасте старше 75 лет получат доплаты. Также людям от 75 до 80 лет доплатят по 400 гривен.

Кроме того, минимальный уровень их пенсий будет установлен на уровне 2500 гривен. Однако, выплаты поднимут тем людям, у которых есть достаточный страховой стаж — 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

Как известно, на 1 декабря запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Пенсии в Украине пересчитают: кому и на сколько поднимут выплаты

Фото: в Украине пересчитают пенсии (facebook.com/pfu.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что украинцы могут остаться без пенсий.

Также, как изменятся пенсии в Украине до конца года. Назвали даты и размеры повышения.

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