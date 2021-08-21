Що потрібно для отримання високої пенсії в Україні: названо важливі умови

Міністерство соціальної політики України визначило низку факторів, необхідних для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень в Україні.
Про це йдеться в інформаційному матеріалі відомства.
Так, на такі виплати можуть розраховувати лише громадяни, які мають повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.
Зокрема, при внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень, і прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції це можливо.
У Мінсоцполітиці провели розрахунки в сьогоднішніх цінах і побудували модель для українця, який:
Відповідно, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від її зарплати.
Як відомо, на 1 грудня 202 року заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.
Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.
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