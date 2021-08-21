Что нужно для получения высокой пенсии в Украине: названы важные условия

Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, необходимых для получения пенсии около 7 тысяч гривен в Украине.

Об этом говорится в информационном материале ведомства.

Так, на такие выплаты могут рассчитывать только граждане, которые имеют полный страховой стаж из солидарной и накопительной систем.

Как получить высокие выплаты

В частности, при вкладах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше уровня инфляции это возможно.

В Минсоцполитике провели расчеты в сегодняшних ценах и построили модель для украинца, который:

получает 15 тысяч гривен зарплаты в месяц;

имеет 35 лет стажа;

получает ежемесячно 2% от зарплаты на свой пенсионный накопительный счет с сумм уплаченного им НДФЛ. Также он суммы зарплат ЕСВ получает 2%;

по завершению работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;

все время накопления средства украинца работают с доходностью + 0,25% выше уровня инфляции на месяц;

получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня -3,6 тысячи гривен;

Соответственно, средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать более 6,7 тысячи гривен. Это составляет 45% от ее зарплаты.

Как известно, на 1 декабря 2021 года запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.