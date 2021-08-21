ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что нужно для получения высокой пенсии в Украине: названы важные условия

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 20:48
Что нужно для получения высокой пенсии в Украине: названы важные условия Как получили высокие выплаты по пенсии (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Министерство социальной политики Украины определило ряд факторов, необходимых для получения пенсии около 7 тысяч гривен в Украине.

Об этом говорится в информационном материале ведомства.

Так, на такие выплаты могут рассчитывать только граждане, которые имеют полный страховой стаж из солидарной и накопительной систем.

Как получить высокие выплаты

В частности, при вкладах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше уровня инфляции это возможно.

В Минсоцполитике провели расчеты в сегодняшних ценах и построили модель для украинца, который:

  • получает 15 тысяч гривен зарплаты в месяц;
  • имеет 35 лет стажа;
  • получает ежемесячно 2% от зарплаты на свой пенсионный накопительный счет с сумм уплаченного им НДФЛ. Также он суммы зарплат ЕСВ получает 2%;
  • по завершению работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;
  • все время накопления средства украинца работают с доходностью + 0,25% выше уровня инфляции на месяц;
  • получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня -3,6 тысячи гривен;

Соответственно, средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у данного гражданина составит 3,1 тысячи гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать более 6,7 тысячи гривен. Это составляет 45% от ее зарплаты.

Как известно, на 1 декабря 2021 года запланировано повышение минимальной пенсии на 80 гривен с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно вырастут размеры надбавок и доплат.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Ранее мы сообщали, что украинцы могут остаться без пенсий.

Также, рассказывали как изменятся пенсии в Украине до конца года. Назвали даты и размеры повышения.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати Пенсии Пенсия в Украине
LITE
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 21 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины