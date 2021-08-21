Що потрібно для отримання високої пенсії в Україні: названо важливі умови

Міністерство соціальної політики України визначило низку факторів, необхідних для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень в Україні.

Про це йдеться в інформаційному матеріалі відомства.

Так, на такі виплати можуть розраховувати лише громадяни, які мають повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.

Як отримати високі виплати

Зокрема, при внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень, і прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції це можливо.

У Мінсоцполітиці провели розрахунки в сьогоднішніх цінах і побудували модель для українця, який:

отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;

має 35 років стажу;

отримує щомісяця 2% від зарплати на власний пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним ПДФО. Також він суми зарплат ЄСВ отримує 2%;

по завершенню роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;

весь час накопичення кошти українця працюють з прибутковістю + 0,25% вище за рівень інфляції на місяць;

отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні –3,6 тисячі гривень;

Відповідно, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від її зарплати.

Як відомо, на 1 грудня 202 року заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.