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Що потрібно для отримання високої пенсії в Україні: названо важливі умови

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Субота 21 серпня 2021 20:48
Що потрібно для отримання високої пенсії в Україні: названо важливі умови Як отримали високі виплати по пенсії (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністерство соціальної політики України визначило низку факторів, необхідних для отримання пенсії близько 7 тисяч гривень в Україні.

Про це йдеться в інформаційному матеріалі відомства.

Так, на такі виплати можуть розраховувати лише громадяни, які мають повний страховий стаж із солідарної та накопичувальної систем.

Як отримати високі виплати

Зокрема, при внесках 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень, і прибутковості +0,25% на місяць вище рівня інфляції це можливо.

У Мінсоцполітиці провели розрахунки в сьогоднішніх цінах і побудували модель для українця, який:

  • отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць;
  • має 35 років стажу;
  • отримує щомісяця 2% від зарплати на власний пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним ПДФО. Також він суми зарплат ЄСВ отримує 2%;
  • по завершенню роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років;
  • весь час накопичення кошти українця працюють з прибутковістю + 0,25% вище за рівень інфляції на місяць;
  • отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні –3,6 тисячі гривень;

Відповідно, середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у даного громадянина складе 3,1 тисячі гривень. Разом з солідарною пенсією людина буде отримувати понад 6,7 тисячі гривень. Це становить 45% від її зарплати.

Як відомо, на 1 грудня 202 року заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.

Раніше ми повідомляли, що українці можуть залишитися без пенсій.

Також розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця року. Назвали дати та розміри підвищення.

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