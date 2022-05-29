Что нужно есть, чтобы остановить выпадение волос: врач назвал продукты

Врачи-дерматологи рассказали о влиянии определенных элементов в организме на вырабатывание гемоглобина, что питает кислородом клетки тела, ответственные за рост волос. Так, провоцировать потерю волос может нехватка железа, что мы получаем в продуктах.

Чем разнообразить рацион и на какие продукты следует сделать упор при проблеме выпадения волос - читайте в материале ниже.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев выпадение волос из-за дефицита железа можно остановить.

По словам дерматолога Мелиссы Пилианг, доктора медицинских наук, этот минерал "играет жизненно важную роль", когда дело доходит до наших волос, передает Cleveland Clinic.

"Когда мы видим пациентов, страдающих от выпадения волос, мы часто проводим лабораторные исследования для выявления дефицита железа. Мы нередко обнаруживаем, что у женщин мало железа", - рассказала она.

Прием железа с витамином С, который содержится в цитрусовых или некоторых комбинированных добавках, увеличивает всасывание железа желудком, говорит доктор.

В рационе для получения рекомендуемого количества железа каждый день она рекомендует употреблять такие продукты, как:

шпинат,

брокколи,

горох,

тофу,

говядина,

баранина.

Кроме того, советуют включить продукты с высоким содержанием витамина С:

апельсины,

клубника,

помидоры.

"Многие женщины избегают красного мяса, которое является нашим лучшим источником железа. Если вы мясоед, лучший способ решить эту проблему - есть две порции красного мяса по 4 унции в неделю. Этого небольшого количества должно быть достаточно для поддержания здорового уровня железа у большинства женщин", - рассказала Пилианг.

Те, кто не употребляет мясо, могут сосредоточиться на включении продуктов, которые являются хорошими источниками железа.

"Если вы вегетарианец или веган, вы можете есть бобы, шпинат и другие темно-зеленые овощи в качестве источников железа. Однако железо растительного происхождения не усваивается полностью", - отмечает доктор.