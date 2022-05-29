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Що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся: лікар назвав продукти

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Неділя 29 травня 2022 21:34
Що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся: лікар назвав продукти Фото: зупинити випадання волосся можуть допомогти деякі продукти (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Лікарі-дерматологи розповіли про вплив певних елементів в організмі на вироблення гемоглобіну, що живить киснем клітини тіла, відповідальні за ріст волосся. Так, провокувати втрату волосся може нестача заліза, що ми отримуємо в продуктах.

Чим урізноманітнити раціон і на які продукти слід зробити упор при проблемі випадіння волосся - читайте в матеріалі нижче.

Фахівці зауважують, що в більшості випадків випадання волосся через дефіцит заліза можна зупинити.

За словами дерматолога Меліси Піліанг, доктора медичних наук, цей мінерал "відіграє життєво важливу роль", коли справа доходить до нашого волосся, передає Cleveland Clinic.

"Коли ми бачимо пацієнтів, які страждають на випадіння волосся, ми часто проводимо лабораторні дослідження для виявлення дефіциту заліза. Ми нерідко виявляємо, що у жінок мало заліза", - розповіла вона.

Прийом заліза з вітаміном С, який міститься в цитрусових або деяких комбінованих добавках, збільшує всмоктування заліза шлунком, говорить доктор.

У раціоні для отримання рекомендованої кількості заліза кожен день вона рекомендує вживати такі продукти, як:

  • шпинат,
  • броколі,
  • горох,
  • тофу,
  • яловичина,
  • баранина.

Крім того, радять включити продукти з високим вмістом вітаміну С:

  • апельсин,
  • полуниця,
  • помідор.

"Багато жінок уникають червоного м'яса, яке є нашим найкращим джерелом заліза. Якщо ви м'ясоїд, найкращий спосіб вирішити цю проблему - їсти дві порції червоного м'яса по 4 унції на тиждень. Цієї невеликої кількості має бути достатньо для підтримки здорового рівня заліза у більшості жінок", - розповіла Піліанг.

Ті, хто не вживає м'ясо, можуть зосередитися на включенні продуктів, які є хорошими джерелами заліза.

"Якщо ви вегетаріанець або веган, ви можете їсти боби, шпинат та інші темно-зелені овочі як джерела заліза. Однак залізо рослинного походження не засвоюється повністю", - зазначає доктор.

Нагадаємо, нещодавно трихологи розповіли, які добавки до шампуню можуть вирішити проблеми з випаданням волосся.

Раніше ми писали, що був названий найдієвіший спосіб зупинити випадання волосся.

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