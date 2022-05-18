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Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 15:40
Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос Фото: Добавив эти средства в шампунь, вы забудете о выпадении волос (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Трихологи рассказали, какие добавки к вашему шампуню могут решить проблемы с выпадением волос. Терять шевелюру можно по разным причинам - стресс, беременность, недостаток витаминов. К счастью, большинство из них можно решить.

Как это сделать, читайте ниже в нашем материале Styler ниже.

Как рассказали эксперты, домашнее средство поможет вам восстановить волосы. Выпадение прекратится, и вы сможете восстановить растительность на голове.

Вот рецепт супер шампуня

Приобретите натуральный шампунь с нейтральным содержанием рН. Подойдет обычный детский шампунь без всевозможных примесей и ароматизаторов. Это будет наш базовый ингредиент.

Добавьте к нему:

  • Эфирное масло розмарина - оно идеально подходит для увеличения притока крови к коже головы, обеспечивая тем самым прочность волос.
  • Эфирное масло лимона - оно освежает и оказывает антисептическое действие.
  • Витамин Е очень полезен при выпадении волос.

Способ приготовления и применения

Добавьте в стандартную бутылку с шампунем по 10 капель каждого масла, а также содержимое двух капсул витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня.

Таким шампунем стоит мыть голову через день. Нанесите его на волосы и, массируя нежными движениями, вотрите в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте на 10 минут и смойте теплой водой.

Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали активно расти и перестали сыпаться.

Ранее мы писали про ежедневную ошибку, из-за которой выпадают волосы. Исправить очень легко.

Также врачи рассказали, почему выпадают волосы.

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